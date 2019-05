O Banco de Portugal divulgou esta terça-feira o relatório extraordinário sobre os maiores devedores da banca. Mas os números reportados pelas instituições financeiras ficam "escondidos" num anexo, com o regulador a relembrar que está abrangido pelo segredo bancário.

"A informação constante do Anexo ao Relatório Extraordinário, reportada pelas entidades abrangidas nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 15/2019, está abrangida pelo segredo bancário que vincula as instituições de crédito nos termos da lei", conforme revela o relatório extraordinário do Banco de Portugal sobre os maiores devedores dos bancos que receberam ajudas estatais.