A foto de uma década: um Berardo triunfante à saída do primeiro 'round' da guerra pelo BCP, Maio de 2007. Foto: Ricardo Meireles

"O desfile teve o seu ponto alto com Joe Berardo. Ainda só se distinguia ao longe o vulto de negro e já os jornalistas passavam a palavra: ‘Vem aí o Berardo.’ O comendador pode, no essencial, repetir o que já disse várias vezes, mas é um valor seguro: dá sempre ‘sound bite’ e as rádios e as televisões não vivem sem eles."O "desfile", como lhe chama o Jornal de Negócios a 7 de Agosto de 2007, era a chegada dos acionistas e dos respetivos advogados para mais uma assembleia-geral do maior banco privado do país, envolvido numa visceral guerra por poder: o BCP.Berardo, no seu auge mediático, foi um dos protagonistas nesta guerra que resultou numa rocambolesca troca de poderes no banco, que ficaria conhecida nos bastidores da política e da finança como "o assalto ao BCP". Esta foi, também, a guerra que originou as dívidas que fariam de "estrelas" da altura alguns dos maiores devedores à banca pouco tempo depois e ainda hoje – Berardo incluído.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 23 de Maio de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.