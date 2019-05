Não é claro aquilo que os deputados vão fazer à informação sobre grandes devedores e operações na origem das perdas avultadas dos bancos – perdas que levaram os contribuintes a injetarem mais de 23.800 milhões de euros à banca entre 2007 e 2018. Mas é claro aquilo que o Banco de Portugal quer dos deputados: sigilo sobre o anexo onde constam estas operações.





Os contribuintes portugueses prestaram apoios de 24.650 milhões de euros aos bancos desde 2007, revelou hoje o Banco de Portugal na primeira parte do relatório sobre apoios do Estado à banca. Três instituições, financiadas direta e indiretamente pelo Estado, concentram cerca de dois terços do valor global: a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco (ex- BES) e o pequeno BPN.