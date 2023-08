'Ações inaceitáveis.' Jenni Hermoso condena o beijo de Rubiales

Jennifer Hermoso, a jogadora da seleção espanhola de futebol feminino de Espanha e campeã mundial, condenou esta quarta-feira o beijo sem consentimento que lhe foi dado por Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol.







REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/File Photo

A futebolista pronunciou-se através de um comunicado veiculado pelo seu sindicato, o FUTPRO. "O meu sindicato FUTPRO, em coordenação com a minha agência TMJ estão a encarregar-se de defender os meus interesses e de serem os interlocutores sobre este assunto", garantiu.No comunicado, são pedidas medidas exemplares contra o presidente da Federação, que além de ter beijado Hermoso, agarrou os genitais na tribuna de honra, onde até estavam presentes a rainha Letizia e a infanta Sofia de Espanha."A partir desta associação pedimos à Federação Espanhola de Futebol que implemente os protocolos necessários, que defenda os direitos das nossas jogadoras e que adote medidas exemplares. É essencial que a nossa seleção, atual campeã do mundo, esteja sempre representada por figuras que projetem valores de igualdade e respeito em todos os âmbitos. É necessário continuar a avançar na luta pela igualdade, uma luta que as nossas jogadoras lideraram com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje", lê-se na nota. "Apelamos ao Conselho Superior de Desporto para que, dentro das suas competências, apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção perante o assédio ou abuso sexual, o machismo e o sexismo. O FUTPRO recusa qualquer atitude ou conduta que vulnerabilize os direitos das futebolistas e a partir do sindicato estamos a trabalhar para que atos como os que vimos nunca fiquem impunes, sejam sancionados e se adotem as medidas pertinentes que protejam as futebolistas de acções que cremos serem inaceitáveis."Também esta quarta-feira, Beatriz Álvarez, presidente da Liga Profissional de Futebol Feminino, pediu a saída de Rubiales. A chamada Liga F fez uma denúncia "pelos gravíssimos atos e condutas levados a cabo pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em que pede a sua saída".Em entrevista, Beatriz Álvarez criticou a assembleia da Federação marcada para sexta-feira. "É uma autêntica farsa. Digo-o claramente. Estou há 30 anos no mundo do futebol e não vim para a Liga F para me calar. As votações são com a mão esticada com cartolinas de cores e a câmara foca quem votar em contrário.""Há um controlo absoluto na Assembleia, e não é uma votação democrática", assinalou, tendo defendido a demissão de Luis Rubiales.