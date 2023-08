Depois de suspenso pela FIFA Rubiales é alvo de investigação em Espanha

O Tribunal Nacional de Espanha abriu uma investigação preliminar contra Luis Rubiales, presidente da Real Federação de Futebol devido ao beijo que deu à avançada Jenni Hermeso nas comemorações da vitória do mundial feminino.







REUTERS/Denis Balibouse

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os procuradores vão agora investigar se o beijo, que a jogadora garante que não foi consentido, pode ser considerado como um crime de agressão sexual.O incidente tem roubado os holofotes daquela que foi a primeira conquista da seleção feminina espanhola especialmente depois de na passada sexta-feira Luis Rubiales se recusar a demitir e defender que o beijo foi consentido.Apesar de garantir que tem condições para se manter no cargo, também na sexta-feira o presidente da federação de futebol espanhola acabou por ser suspenso pela FIFA e esta segunda-feira o ministério público espanhol emitiu um comunicado onde refere que a "natureza inequívoca" das declarações da jogadora geram a necessidade de "determinar o seu significado jurídico".Além destes dois processos é ainda possível que ocorra outra ação legal contra Rubiales iniciada pela própria jogadora. O comunicado refere que especialistas jurídicos estão em contacto com Jenni Hermeso para "lhe oferecer o opção de ação legal, dando-lhe a oportunidade de entrar em contacto com os procuradores do Tribunal Nacional dentro de 15 dias e obter informações sobre os seus direitos como vítima de uma suposta agressão sexual, caso deseje registar a queixa"."Para dar andamento a um caso de agressão sexual, assédio ou abuso sexual, será necessário que a parte lesada ou seu representante legal entre com uma ação, ou o Ministério Público", é ainda referido.Esta segunda-feira as federações regionais também foram convocadas pela Real Federação de Futebol espanhola para uma reunião "extraordinária e urgente para avaliar a situação em que a federação se encontra" e da qual surgiu um pedido de demissão "imediata".A Federação explica, em comunicado, que "depois dos acontecimentos e os comportamentos inaceitáveis que prejudicam com gravidade o futebol espanhol, os presidentes solicitam, de forma imediata, que o Sr. Luis Rubiales apresenta a sua demissão de presidente da RFEF".