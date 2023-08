Espanha. Novo vídeo mostra treinador da seleção feminina a tocar na mama da assistente

A vitória da seleção espanhola feminina no mundial de futebol continua a dar que falar. Depois do polémico beijo do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso, surgem agora novos vídeos com outros protagonistas.







Pedro Sanchéz já se pronunciou sobre o ato de Luís Rubiales e diz que o mesmo é a prova de que Espanha "tem um longo caminho a percorrer a nível de igualdade e respeito". Já o líder do PP classificou o momento como "constrangedor" e a dirigente do Sumar fala em "assédio e agressão". Na internet muitos espanhóis

Desta vez foi o selecionador nacional, Jorge Vilda, que durante um festejo foi visto a tocar de forma clara no peito esquerdo da assistente Montse Tomé.Mas esta não é a primeira vez que o nome de Vilda vem ao cimo. No ano passado a Federação avançou que planeava manter o treinador no cargo e quinze jogadoras da seleção espanhola renunciaram por considerarem que tal situação afetava "significativamente o seu estado emocional e a sua saúde".A RFEF ignorou as críticas e emitiu um comunicado onde esclarecia que a escolha era das atletas que, caso "não quisessem jogar", não seriam convocadas. O documento alertava ainda para o facto de as jogadores estarem a "cometer uma infração muito grave" que poderia ser punida entre dois a cinco anos. De mãos atadas, a maioria acabou por voltar atrás e seguir para o Mundial de Futebol."As jogadoras que apresentaram a sua demissão só voltarão à seleção nacional no futuro se admitirem o erro e se desculparem (…) A federação não vai permitir que os jogadores questionem a continuidade do selecionador nacional e da sua equipa técnica, uma vez que tomar essas decisões não está dentro dos seus poderes", concluíram.Ainda assim, a decisão parece não ter agradado a todos. De acordo com a imprensa espanhola, quando o treinador discursou no cimo do autocarro da seleção, os milhares de pessoas que assistiam ao momento começaram a assobiar.Em Espanha as críticas aos comportamentos da equipa técnica não param.falam em "atos machistas" e pedem demissões