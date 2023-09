Luis Rubiales irá a tribunal no dia 15 de setembro

Na sexta-feira, 15 de setembro, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales irá testemunhar em tribunal sobre o beijo que deu a Jenni Hermoso, futebolista da seleção espanhola, durante os festejos do título mundial. O testemunho está marcado para o meio-dia (11 horas em Portugal continental).







REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a agência noticiosa Reuters, a audiência será no Supremo Tribunal em Madrid. O presidente anunciou a sua demissão este domingo, 10, durante uma entrevista, e o pedido foi confirmado pela Federação.Até ao anúncio, Luis Rubiales recusou vários pedidos com vista à sua saída, defendendo que o beijo foi mútuo e consensual. Porém, a sua versão foi negada por Jenni Hermoso, que fez queixa de Rubiales.Na queixa, a futebolista relata que foi beijada "sem consentimento" enquanto Rubiales lhe segurava a cabeça com as duas mãos. O momento foi visto em direto por milhões de pessoas.O caso ficou a cargo do Supremo Tribunal porque ocorreu em Sydney, fora do território espanhol.