Diretora de Sindicato de futebolistas denuncia Rubiales: "De que cor são as tuas cuecas?"

Tamara Ramos, diretora geral do sindicato de futebolistas ON, denunciou esta quarta-feira vários comportamentos abusivos de Rubiales quando trabalhavam juntos na Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE). Revelando ter "sofrido humilhações", que foram uma "barbaridade", elencou algumas palavras que ouviu do agora presidente da Federação Espanhola de Futebol.





Exclusiva | Tamara Ramos denunció a Luis Rubiales por acoso: "Sufrí humillaciones, golpes y delante de los futbolistas me decía 'has venido a ponerte las rodilleras" #PdV23A https://t.co/Gp75vjScQe — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 23, 2023

Em entrevista ao 'El Programa del Verano', Tamara revelou que Rubiales lhe dirigiu palavras obscenas mesmo perante outras pessoas, nomeadamente jogadores como Casillas ou Piqué: "Perante todos dizia 'vieste para colocar as joelheiras'". E não se ficava por aqui segundo o relato: "De que cor são as tuas cuecas?".Tamara Ramos acrescentou ainda sobre o beijo na boca que Rubiales deu a Jenni Hermoso: "Não me surpreende em absoluto porque conheço-o há muitos anos e sei o que sofri. Só me admirei que o tenha feito publicamente."