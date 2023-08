Jogadoras espanholas reagem à não demissão de Rubiales: “É inaceitável”

"Não me vou demitir". Bastou o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, dizer esta frase para que nas redes sociais se gerasse uma onda de indignação. Em causa estaria um beijo não consentido por parte de Rubiales à jogadora Jenni Hermoso.



REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

"Há limites que não se podem ultrapassar e isto não podemos tolerar", disse Aitana Bonmatí, uma das atletas que joga pelo Barcelona.

Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera. — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) August 25, 2023

Também Alexia Putellas, que atua como média, achou inadmissível que o presidente não se tenha demitido após a polémica. "Isso é inaceitável. Acabou-se. Contigo companheira Jenni Hermoso."





Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Apesar do ato não ter sido visto com bons olhos pela maioria das pessoas, Rubiales ainda se tentou justificar ao dizer que foi uma consequência de um momento de pura emoção, já que a Espanha tinha ganhado, no dia 20 de agosto, o Campeonato Mundial feminino.

No entanto, contrariadas pela decisão à última da hora de não se demitir, as jogadoras fizeram questão de garantir que iriam apoiar a atleta.

No X (antigo Twitter) a jogadora de 32 anos, Irene Paredes, escreveu: "Todos viram o que aconteceu. A vítima és tu. Estou contigo amiga, Jenni Hermoso".

Todo el mundo vio lo que pasó. La víctima eres tú. Estoy contigo amiga @Jennihermoso — Irene Paredes (@Irene_Paredes4) August 25, 2023

Dolores Gallardo seguiu a mesma linha. "Contigo amiga Jenni Hermoso. Rapidamente se deu razão às pessoas que tiveram que renunciar aos seus sonhos para defender certos valores."

Contigo amiga. @Jennihermoso. Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños por defender unos valores. Y unas condiciones dignas y básicas. — Lola Gallardo (@Lola_Gallardo1) August 25, 2023

Além das jogadoras espanholas, também algumas ministras ficaram surpresas com a decisão final do presidente da Federação Espanhola. "Rubiales busca a sua impunidade. Diante disso, o Ministério Público e o CSD atuam para proteger a jogadora, para dizer não ao machismo e para garantir o direito à liberdade sexual. Agora, mais do que nunca, Jenni Hermoso, não está sozinha", escreveu a ministra do da Igualdade, Irene Montero.

Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) August 25, 2023

Também a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, assumiu a existência de ações machistas, por parte de Luis Rubiales. "O que vimos hoje na Assembleia da Federação é inaceitável. O governo deve atuar e tomar medidas urgentes. Acabou-se a impunidade para as ações machistas. Rubiales não pode continuar no cargo."

Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 25, 2023

Na passada quarta-feira, 23 de agosto, a jogadora da seleção espanhola, Jennifer Hermoso, prenunciou-se sobre o sucedido e condenou o beijo que lhe foi dado.