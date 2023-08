Destituição à vista? Federação espanhola reúne para discutir caso Rubiales

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) convocou uma assembleia geral extraordinária para debater a polémica em torno do beijo dado por Luis Rubiales, presidente do organismo, à futebolista Jenni Hermoso durante as celebrações do título mundial de futebol feminino.







REUTERS/Juan Medina

Rubiales terá pedido a Hermoso que participasse no vídeo de desculpas

De acordo com a imprensa espanhola, o caso pode acabar com a destituição do presidente da RFEF. A assembleia está marcada para sexta-feira, dia 25, às 12 horas locais (11 horas em Portugal continental). A saída de Rubiales pode ocorrer caso um terço dos membros da assembleia considere que ele violou o protocolo sobre violência sexual.Além do beijo, Luis Rubiales foi filmado a agarrar os genitais enquanto estava na tribuna de honra.A sua atuação foi muito criticada pelo presidente do governo espanhol em funções, Pedro Sánchez, que depois de se ter reunido com o rei de Espanha considerou que o beijo "foi um gesto inaceitável" e que o vídeo em que Rubiales pediu desculpas não chega. "As desculpas do senhor Rubiales não são suficientes; aliás, nem são adequadas."O governo espanhol pode atuar contra Luis Rubiales através do Tribunal Administrativo do Desporto, segundo os media espanhóis, mas não é claro se o vai fazer.

De acordo com o site Relevo, Luis Rubiales pediu a Jenni Hermoso que participasse no vídeo em que pede desculpas, gravado no aeroporto de Doha, no Qatar. Contudo, a jogadora recusou.





Além disso, a RFEF é acusada de ter fabricado declarações atribuídas à futebolista sobre o beijo. "Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela alegria imensa de ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma grande relação, o seu comportamento com todas nós foi nota 10, e foi um gesto natural de carinho e agradecimento", divulgou a Federação.