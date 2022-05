Varíola dos macacos. O que é e quais são os sintomas?

A Direção-Geral da Saúde confirmou que em Portugal há já 20 casos suspeitos de infeção pelo vírus monkeypox (varíola dos macacos), sendo que cinco estão já confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Os pacientes foram todos identificados no mês de maio e encontram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. A doença inicialmente reportada pelas autoridades de saúde no Reino Unido no início da semana, mas nos últimos dias já foi verificada em vários países.