Relatórios médicos que dão conta da presença do vírus monkeypox no sémen leva Organização Mundial de Saúde a estudar hipótese de esta ser uma das vias de transmissão. Para já mantém-se a crença de que a doença se transmite por contacto interpessoal próximo.

OMS investiga possibilidade de monkeypox ser transmitida por via sexual

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a investigar relatórios que indicam a presença do vírus monkeypox no sémen dos doentes. Desta forma, a organização pretende investigar se a doença pode ser sexualmente transmissível, admitiu Catherine Smallwood, a responsável da OMS pela gestão do foco de monkeypox na Europa.