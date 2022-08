Monkeypox: cientistas estudam possíveis mutações genéticas e transmissão pelo sémen

Na última semana registaram-se 7.500 novos casos, um aumento de 20%. Vírus encontra-se disseminado em 92 países, com registo de mais de 35 mil infetados e 12 mortos.

Os casos de monkeypox continuam a aumentar um pouco por todo o mundo, principalmente na Europa, o que fez com que no final de julho fosse internacionalmente declarada emergência de saúde pública. Passado menos de um mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) avança que já estão a decorrer estudos para determinar se a rápida propagação da infeção está a ser provocada por mutações genéticas do vírus.