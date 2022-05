Mais nove casos de varíola dos macacos. 58 infeções confirmadas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou mais nove casos de varíola dos macacos em Portugal, notificados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Até ao momento foi registado um total de 58 casos.







A maioria das infeções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Todas as infeções são em homens entre os 23 e os 61 anos. A maioria tem menos de 40 anos."Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis e em ambulatório. Estão em curso os inquéritos epidemiológicos, com o objetivo de identificar cadeias de transmissão, potenciais novos casos, respetivos contactos e ainda eventuais locais de exposição", indica a DGS em comunicado.Os sintomas são: erupção cutânea, lesões ulcerativas, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço.A DGS adianta que está a trabalhar com vista a criar uma "reserva nacional de vacinas, através do mecanismo europeu". "Está a ser estudada a eventual necessidade de administrar a vacina a contactos de casos confirmados e a profissionais de saúde", indica a nota de imprensa.