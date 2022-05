DGS confirma 37 casos de varíola dos macacos em Portugal

A Direção-Geral de Saúde (DGS) anunciou que foram confirmados 37 casos de varíola dos macacos em Portugal. Os 14 novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA): foram detetados nas regiões do Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.







Todos pertencem à estirpe menos agressiva, a clade da África Ocidental."Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis e em ambulatório. Estão em curso os inquéritos epidemiológicos dos casos suspeitos que vão sendo detetados, com o objetivo de identificar cadeias de transmissão e potenciais novos casos e respetivos contactos", indica a DGS."Os indivíduos que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar aconselhamento clínico", avisam as autoridades de saúde. Os infetados devem "abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estadio, ou outros sintomas".