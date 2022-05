Varíola dos macacos: França e Alemanha iniciam vacinação e período de isolamento

As autoridades de saúde garantem que o "risco para a saúde da população em geral na Alemanha é considerado baixo" e que a vacina encomendada aos Estados Unidos "pode ser usada para prevenir a infeção, mas também para prevenir ou pelo menos retardar o surto da doença". No país a maioria dos casos não tem histórico de viagens a zonas consideradas de risco, mas a maioria dos pacientes trata-se de "homens que fizeram sexo com homens".

Em relação às vacinas, os Estados Unidos garantem que têm mais de mil doses da vacina dinamarquesa Imvanex disponíveis mas esperam que o stock possa aumentar nas próximas semanas.

A Moderna também quis entrar no mundo das corridas das vacinas e está em ensaios pré-clínicos mas, até ao momento, a empresa não avançou com mais detalhes.



Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) não existe necessidade de campanhas de vacinação em massa, mas aconselham as populações a adotar medidas de higiene (à semelhança do recomendado em relação à covid-19) e comportamentos sexuais seguros.



A OMS registou mais de 250 infeções confirmadas e suspeitas de varíola dos macacos, com uma disseminação geográfica incomum para uma doença que é endémica em partes da África Ocidental e Central, mas rara noutros lugares do mundo.



Em Portugal, a última atualização realizada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de 37 casos de varíola dos macacos.