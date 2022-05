ILGA critica "informações infelizes" sobre homossexuais e varíola dos macacos

A Direção-Geral de Saúde (DGS) comunicou, esta quarta-feira, que em Portugal estavam identificados cinco casos de varíola dos macacos, cientificamente conhecida como monkeypox. Rapidamente começaram a surgir notícias sobre a doença, as suas consequências e formas de transmissão, até que Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH (PNVIHSIDA), revelou que alguns dos infetados se tratavam de "homens que têm sexo com homens".