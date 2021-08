Covid-19: Origem natural ou fuga de laboratório? Está tudo em aberto

É um mistério. Afinal de onde saiu o vírus Sars-CoV-2, que há ano e meio nos virou a vida do avesso e que, tão cedo, não parece disposto a dar tréguas? Um salto de barreira de espécies, a partir de um animal ainda desconhecido? Uma fuga acidental de um laboratório? Não existem, para já, provas nem de uma coisa, nem de outra. Mas há cada vez mais cientistas a pedir uma investigação transparente porque, dizem, está tudo em aberto. É essa também a posição da OMS, mas a China não quer mais investigações no seu território.



O prazo estipulado pelo presidente dos Estados Unidos está a acabar. Esta terça-feira, dia 24, esgotam-se os 90 dias definidos por Joe Biden para que os seus serviços secretos lhe entreguem um novo relatório sobre a origem do Sars-Cov-2, que terá de incluir também uma avaliação sobre a hipótese de uma fuga acidental do vírus, de um laboratório, em Wuhan.



Depois dos resultados inconclusivos da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) à China, no início do ano, e face aos insistentes pedidos de explicações, por parte dos Republicanos, sobre o financiamento de estudos sobre coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan, com financiamento dos Estados Unidos, Biden não teria alternativa. Mas independentemente do que possa constar no documento dos seus espiões, a decisão do presidente americano foi também uma demonstração de firmeza perante a China.