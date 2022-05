O país está à beira da falência e o primeiro-ministro já se demitiu. Novo chefe do governo já alertou que a situação vai piorar.

Demissões do governo e protestos. O que se passa no Sri Lanka?

Nos últimos meses a imprensa internacional tem noticiado as manifestações que demonstram o descontentamento da população do Sri Lanka e que já levaram à demissão do primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa.