Jack Teixeira, suspeito de publicar dados confidenciais dos Estados Unidos, fica em prisão preventiva

O lusodescendente de 21 anos suspeito de ter partilhado num grupo do Discord vários documentos confidenciais dos Estados Unidos foi interrogado pela primeira vez num tribunal federal de Boston esta sexta-feira e ficará em prisão preventiva a aguardar julgamento, avança a SkyNews.







Social Media Website/via Reuters

Jack Teixeira era técnico de informática da Guarda Nacional da Força Aérea e terá divulgado os documentos secretos para impressionar outros jovens que faziam parte de uma comunidade online liderada pelo lusodescendente. Na quinta-feira, foi detido pelo FBI na sua casa em Massachusetts.Também na quinta-feira o procurador-geral Merrick Garland avançou que Jack Teixeira tinha sido detido por estar envolvido "numa investigação sobre a suposta remoção, retenção e transmissão não autorizada de informações classificadas de defesa nacional".O jovem está acusado de vários crimes de espionagem por ter divulgado documentos que continham informações sobre espionagem feita pelos Estados Unidos a aliados e informações militares relativas à guerra na Ucrânia.Ainda não são conhecidas todas as acusações que vai enfrentar mas segundo o Código Penal dos Estados Unidos qualquer pessoa condenada por transmitir intencionalmente informações de defesa nacional pode ter uma pena de até 10 anos.As autoridades norte-americanas ainda estão a avaliar os danos causados pela divulgação, que se iniciou no mês de março mas apenas a semana passada chegou aos meios de comunicação social, levando o Pentágono a iniciar uma investigação no final da semana passada.