Jovem de 21 anos suspeito de partilhar documentos confidenciais dos EUA

Jack Teixeira, jovem de 21 anos da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, é o suspeito de partilhar documentos confidenciais dos Estados Unidos ao longo dos últimos meses. Entre os dados, encontavam-se detalhes sobre os programas de espionagem dos Estados Unidos ou os apoios enviados à Ucrânia.







Getty Images

Segundo fontes das autoridades norte-americanas, o jovem está a ser investigado há algum tempo e a sua detenção está para breve.Documentos confidenciais do Departamento de Defesa foram encontrados a circular na internet no mês passado e revelaram detalhes sobre os programas de espionagem dos Estados Unidos, os apoios enviados à Ucrânia, avaliações secretas do poder de combate da Ucrânia e outras informações relativas a aliados dos Estados Unidos como a Coreia do Sul ou Israel.Esta quinta-feira Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, referiu que a investigação do Comité de Inteligência e do Departamento de Justiça estava a ter avanços no que toca à identidade do autor da publicação.Também hoje o The New York Times avançou que o suspeito é um líder de um pequeno grupo de jogos online, na plataforma Discord, e que foi nesse grupo que os documentos foram pela primeira vez partilhados.O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou que a Casa Branca apenas soube da existência destes documentos no início da semana passada e que o Pentágono está a "liderar um esforço interagências para verificar quaisquer implicações para a segurança nacional que possam resultar da divulgação dos documentos".