Os avanços militares e as falhas que marcam a ofensiva russa

Ao fim de um mês de guerra na Ucrânia, a Rússia já conquistou objetivos como os corredores terrestres que ligam a Crimeia à região de Donetsk. No entanto, ainda não conseguiu neutralizar as forças aéreas ucranianas, como era esperado pelo Kremlin.

Desde do início da guerra na Ucrânia, há um mês, que a Rússia afirma que a "operação militar especial"- como Moscovo se refere ao conflito - está a correr dentro do planeado e acusa os meios de comunicação estrangeiros de espalhar desinformação. No entanto, um dos objetivos principais seria neutralizar as forças aéreas ucranianas, o que até agora, ainda não se verificou.