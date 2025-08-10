O refúgio de Juan Carlos em Portugal: mansão de luxo de 4,5 milhões adaptada a cadeira de rodas

O rei emérito prepara-se para se estabelecer no nosso país, deixando para trás o exílio em Abu Dhabi.

O que era para ser uma reforma dourada em Abu Dhabi transformou-se numa jaula de ouro para Juan Carlos I, que após cinco anos de exílio começa a mostrar sinais de desgaste, não só físico mas também emocional. Agora, o rei emérito prepara-se para trocar o Golfo Pérsico pela costa portuguesa, onde tem visitado mansões luxuosas no Estoril e Cascais, zonas onde a história e a nostalgia se cruzam, já que foi no Estoril que cresceu, no exílio, após a proclamação da Segunda República Espanhola.

De acordo com fontes próximas da Família Real, citadas pelo 'El Nacional', a nova residência de Juan Carlos I está avaliada em 4,5 milhões de euros e será adaptada ao frágil estado físico do antigo monarca, com rampas, elevadores e divisões amplas, garantindo mobilidade total em cadeira de rodas. Aos 86 anos, o pai de Felipe VI soma 17 cirurgias à anca e joelhos, e enfrenta artrose avançada que limita severamente a perna esquerda.

Com a aprovação tácita do filho, Juan Carlos I escolhe Portugal pela proximidade a Espanha e pelo círculo de amigos influentes que mantém no País, entre eles o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, esperando assim um refúgio discreto, mas confortável, para o seu retiro.