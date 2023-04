Biden na Irlanda do Norte para assinalar Acordo de Belfast. O que é?

Presidente dos Estados Unidos deverá discursar no Parlamento da Irlanda esta quinta-feira. Em 2016 esteve no país enquanto vice-presidente.

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está a deslocar-se para a Irlanda do Norte para assinalar os 25 anos do Acordo de Belfast. Michael D. Higgins, presidente da Irlanda, deverá reunir-se com o homólogo, assim como Leo Varadkar, primeiro-ministro do país que já garantiu que receberá Biden "com o tapete vermelho". Joe Biden tem origens irlandesas e já falou acerca dessa herança em várias ocasiões.