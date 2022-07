Jéssica: um sequestro e 57 lesões até à morte

Contam-se 57 marcas de agressões a Jéssica Tomás Biscaia, de 3 anos, que no passado dia 20 não resistiu à gravidade dos ferimentos e chegou ao hospital de São Bernardo, em Setúbal, sem vida. Caso sobrevivesse, ficaria com lesões. De murros, apertões, pancadas e cortes com objetos contundentes desferidos à vítima, resultaram cicatrizes da cabeça aos pés, passando pelo tórax, pescoço, abdómen e pela área genital. Tudo isto consta do relatório preliminar da autópsia, apurou a SÁBADO.