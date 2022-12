O misterioso assassinato de Tiago Danu

Tiago foi esfaqueado neste parque de estacionamento de Setúbal por volta das 22h30, quando estava com dois amigos. O jovem modelo de 20 anos morreu na madrugada seguinte no hospital e a Polícia Judiciária está à procura de quem o assassinou sem razão aparente. A SÁBADO investigou os momentos que precederam a morte, faz a reconstituição do crime e descobriu que não há imagens das câmaras de videovigilância da zona. “O meu coração partiu esta noite”, escreveu a mãe nas redes sociais.