Alex desapareceu em Espanha. Foi encontrado em França seis anos depois

Andreia Antunes com Leonor Riso

Alex Batty, um adolescente britânico de 17 anos desaparecido há 6 anos, foi encontrado na região de Toulouse, no sul de França, informaram as autoridades locais esta quinta-feira.



Greater Manchester Police/Handout via REUTERS

O jovem, cuja identidade foi confirmada pela sua avó, fugiu de uma comunidade espiritualista numa montanha dos Pirinéus, um destino comum para pessoas que procuram um estilo de vida alternativo.

"Ele disse-me que tinha estado a marchar durante quatro dias depois de ter partido das montanhas", disse Fabien Accidini, o condutor de entregas que encontrou o jovem a andar ao longo da autoestrada na região, ao jornal La Depeche.

Alex Batty desapareceu durante uma viagem a Málaga em 2017, juntamente com a mãe e o avô. Estava sob a tutela da avó, Susan Caruana, que acreditava que o seu ex-companheiro e a sua filha tinham fugido para que ele tivesse "um estilo de vida alternativo."

A avó tomou conta de Alex durante três anos em Oldham, Manchester e permitiu que o jovem fosse de férias com a mãe e o avô porque a sua saúde a impedia de o fazer. "Creio que o fizeram porque o meu estilo de vida e o meu sistema de crenças não são aquilo com que concordam, simplesmente viver o dia-a-dia, como as pessoas normais fazem", disse Susan Caruana. "Não queriam que ele fosse à escola, não acreditam na escola regular."

O adolescente vai regressar em breve a Inglaterra, segundo um porta-voz do Ministério Público de Toulouse, que acrescentou que "esta é uma investigação complexa e de longa duração, e precisamos de fazer mais inquéritos, bem como pôr em prática medidas de proteção adequadas."

Até ao seu regresso a casa, os serviços sociais de França vão ficar com a tutela de Alex. A polícia não acredita que o jovem estivesse em risco de sofrer ferimentos graves, apesar de acreditarem que com as crenças da mãe e avô, não estaria a receber os cuidados de saúde e escolaridade adequados.