Morte de Jéssica: Ministério Público pede 25 anos de prisão para todos os arguidos

O Ministério Público pediu, esta quinta-feira, 25 anos de prisão (a pena máxima) para todos os arguidos no caso de Jéssica, a menina de três anos que foi morta em junho do ano passado. Tendo em conta que grande parte dos crimes que constam da acusação ficaram provados nas audiências de julgamento, era esperado que o Ministério Público pedisse penas pesadas. Algo que se veio a confirmar.







"O que matou a Jéssica, sem margem para dúvidas, foi ter sido abanada violentamente e atirada várias vezes contra uma superfície dura", disse em tribunal João Luís Ferreira dos Santos, responsável do Gabinete Médico-Legal de Setúbal, que sublinhou o elevado grau de violência dos maus-tratos - incluindo queimaduras na boca que terão sido provocadas por um líquido a ferver - e que culminaram com a morte da criança.Durante a sessão, segundo nota o Correio da Manhã , a procuradora considerou que a mãe de Jéssica "não priorizou vida da filha aos seus interesses", entregando-a "ao cuidado de pessoas que a ameaçavam" mesmo depois de já ter conhecimento de que a filha era agredida.Ficou ainda provado que a progenitora "não fez qualquer esforço para a pagar nem sequer mudou a sua rotina, como as idas aos cafés e restaurantes" e que quando lhe foi entregue a criança maltratada "foi para casa e à noite foi com companheiro para o karaoke". Perante os factos, o Ministério Público diz não conseguir "sentir qualquer empatia com arguidos".As alegações finais do processo decorreram esta tarde, no Tribunal de Setubal. O pai da menor não esteve presente na sessão de julgamento, enquanto a avó paterna de Jéssica pediu que todos os arguidos fossem "condenados à pena máxima". Ana Pinto (suposta ama da menina), Justo Montes (marido) e Esmeralda Montes (filha de Esmeralda) estavam indiciados pelos crimes de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada. Já Inês Sanches, mãe da criança , foi acusada dos crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada, por omissão.

Quanto ao seu filho da alegada ama, Eduardo Montes, também arguido neste caso, o Ministério Público deixou cair todos crimes que constavam do despacho de acusação.

