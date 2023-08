Mulher encontrada subnutrida num apartamento em França. Acusa o marido de sequestro

Uma mulher de 53 anos foi descoberta pela polícia francesa em estado de magreza extrema e acamada num apartamento em Forbach, em França. A descoberta foi feita depois da própria ter conseguido ligar à polícia alemã durante o fim de semana, que alertou as autoridades francesas, e referiu que foi sequestrada e que era abusada pelo marido desde 2011.



As autoridades francesas detiveram o alemão de 55 anos, após a sua mulher ter sido encontrada nua e com a cabeça rapada no quarto do apartamento do casal. Uma fonte policial mencionou que a mulher tinha vários hematomas e estava subnutrida.

O marido negou as acusações referindo que a mulher tinha cancro e que estava a cuidar dela.

O estado de saúde da mulher "não era nada bom", disse Oliver Glady, procurador local, após a mulher ter sido examinada pelo serviço de medicina legal. Numa conferência de imprensa, o procurador referiu que os exames iniciais não tinham detetado nenhuma fratura ou hematomas, ao contrario do que foi noticiado.

As análises de sangue mostraram que ela não estava significativamente desidratada e existiam várias "inconsistências" nos relatos que a mulher fez aos investigadores, mencionou Oliver Glady. "O cursor está provavelmente a afastar-se de um cenário de horror e a aproximar-se de condições insatisfeitas de tratamento de uma pessoa doente", disse o procurador.

A magreza e a cabeça rapada podem dever-se ao facto da mulher poder ter cancro e o seu estado de seminudez pode ser explicado por a polícia ter ido ao apartamento de manhã para deter o marido, segundo os investigadores.

"O atual estado da investigação parece afastar-nos do espetro de um Barba Azul da região de Moselle", disse Oliver na conferencia de imprensa, em referência ao conto popular francês sobre um homem rico que assassina as suas mulheres.

O quarto e outras divisões do apartamento estavam fechadas com um arame metálico, instalação esta que pode ter sido concebida para manter os 10 gatos dentro de casa, afirma Oliver Glady.

Durante vários anos, o marido disse a toda a gente no prédio que a sua mulher tinha cancro. "Nunca vi a senhora, acho que ela nunca saiu da casa", disse Alicia, uma vizinha do casal. "Às vezes ouvia berros", acrescenta, mas achou que eram devido à doença. Segundo a mesma, os gritos não eram regulares, "ouvia-os cinco a seis vezes em três meses".

A polícia encontrou um "diário" no qual, acreditam, o homem mantinha registo das suas ações e do tempo em que dava comida à sua mulher, referiram no Broadcaster RMC, rádio francesa, mas o procurador não confirmou a informação. A polícia também já tinha estado no apartamento do casal em 2019, mas não detetou nenhum problema.

O homem de 55 anos foi detido na segunda-feira, por volta das 6 da manhã locais. Está em prisão preventiva por suspeitas de rapto, violação e atos de tortura, medida que foi prolongada ao fim da tarde de terça-feira por 24 horas, concluiu o Ministério Público.