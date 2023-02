Jovem agredida por cerca de 30 colegas numa escola em Cascais

Uma rapariga de 15 anos, que frequentava a Escola Secundária de Alvide, em Cascais, foi espancada por cerca de três dezenas de colegas. As imagens do ataque acabaram por ser publicadas nas redes sociais e a jovem teve de receber acompanhamento hospitalar.







Segundo avança o Correio da Manhã , tudo terá começado esta segunda-feira, quando a vítima foi importunada num corredor por uma colega. Já no período da tarde, depois do término das aulas, a jovem saiu da escola acompanhada por um amigo, mas os dois foram perseguidos por dezenas de outros colegas que terão sido incitados a participar no momento de violência através das redes sociais.A Guarda Nacional Republicana (GNR) esclareceu que todos os envolvidos no ataque são menores de idade e que o caso acabou por ser remetido para o Ministério Público que estará neste momento a "desenvolver diligências para identificar os agressores".O Correio da Manhã diz ainda que contactou a direção do Agrupamento de Escolas de Alvide de forma a perceber quais as medidas que estariam a ser tomadas, mas que a única resposta que recebeu foi que o diretor Miguel Soares estaria "numa reunião".A adolescente foi encaminhada para o serviço de urgência pediátrica do Hospital de Cascais, onde deu entrada com "vários traumatismos, escoriações nas pernas e braços e cortes nas mãos".