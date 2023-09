Bebé morre dentro de carro estacionado na Universidade NOVA

Acidente ocorreu no polo do Monte da Caparica.

Uma bebé de um ano morreu, esta terça-feira, fechada dentro de uma viatura que se encontrava estacionada no parque da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica, em Almada.







Ao Correio da Manhã , fonte oficial da GNR confirmou que o alerta foi dado pelos progenitores, perto das 15H30, altura em que a menor já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. O óbito acabou por ser declarado no local.O jornal avança ainda que o progenitor da criança é funcionário da instituição e tinha como rotina deixar a bebé na creche antes do trabalho mas, esta terça-feira, ter-se-á esquecido dela no interior da viatura.Os pais da menor ficaram em choque com o acidente, mas terão colaborado com as autoridades. Ainda assim, a Polícia Judiciária de Setúbal encontra-se a investigar o caso.