As minhas memórias com a Barbie

Nasceu com uma premissa até então inédita e revolucionária: era o primeiro brinquedo infantil com o aspeto de uma mulher adulta. Media 29,2 centímetros de altura, pesava 206 gramas e vestia um fato de banho com padrão de zebra e saltos altos. Assim se apresentou ao mundo pela primeira vez a Barbie, numa feira de brinquedos em Nova Iorque – em março de 1959. Foi uma criação de Ruth Handler, fundadora da empresa Mattel, e inspirada na sua filha Barbara – que gostava de brincar com bonecas de papel, imaginando que era adulta.