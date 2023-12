Barbie: Uma 'má influência' para futuros médicos e cientistas?

A Barbie que usa como lema: "Nós, as mulheres, podemos fazer qualquer coisa" já se converteu em professora, veterinária ou numa juíza. No entanto, após uma análise clínica exaustiva a várias bonecas, a Associação Médica Britânica concluiu que estes brinquedos não são um bom exemplo para futuros médicos e cientistas. A associação acusa assim a fabricante Mattel de dar primazia à estética e de difundir conceitos errados sobre a ciência.







Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Barbie ciência médicos mulheres profissões

"As Barbies são mais do que meros jogos cor-de-rosa. São símbolos de algumas das mais importantes profissões a que as meninas podem aspirar um dia", avançou a investigadora Katherine Klamer, da Universidade de Indiana. No entanto, "as Barbies podem difundir involuntariamente conceitos errados sobre a medicina e a ciência, através da sua aparência. Se a Barbie deseja ser um espelho preciso para que as raparigas reflitam sobre as suas aspirações profissionais, então precisam de praticar mais tipos de medicina e ciência, e de cumprir com os requisitos do padrão de segurança hospitalar e laboratorial".Katherine Klamer analisou 92 Barbies, sendo que 53 eram médicas, 10 eram cientistas, 2 educadoras científicas, 11 dentistas e uma paramédica. No estudo, a investigadora percebeu que mais de dois terços das cientistas e médicas usavam o cabelo solto, e mais de metade andava de sapatos de salto alto mesmo em ambientes onde eram desaconselhados ou proibidos por razões de segurança."Nós encorajaríamos e receberíamos com satisfação a criação de uma Barbie cirurgiã e ficaríamos felizes em aconselhar a Mattel sobre o equipamento certo e as medidas de proteção para garantir que ela seja realista e divertida", afirmou o cirurgião de Harvard, Sareh Parangi, num editorial para a revista The BMJ.Nos Estados Unidos e Reino Unido as mulheres representam atualmente entre 37,1% e 48% dos médicos. No campo da medicina dentária são conhecidas por representarem mais de metade dos estudantes, avança o jornal El País."Como cirurgiões, um campo dominado por homens, apoiamos a conclusão de Klamer de que as Barbies deveriam representar um campo mais diversificado nas profissões médicas e científicas, e que a segurança vem antes da moda", confessou Sareh Parangi enquanto alertava para o facto de os estudantes de hoje estarem a ser desproporcionalmente dissuadidos a seguir carreiras cirurgicas.Em 2021, a Mattel – empresa que fabrica a Barbie – anunciou o surgimento de seis novas bonecas inspiradas em mulheres que se dedicam à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Entre estas destacou-se uma Barbie inspirada em Sarah Gilbert - a criadora da vacina AstraZeneca.