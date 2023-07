Filme 'Barbie' não vai estrear no Vietname

O filme Barbie é um dos blockbusters mais aguardados deste verão, mas não irá estrear no Vietname. Segundo um jornal de comunicação oficial daquele país do sudoeste asiático, foi proibida a distribuição do filme de Greta Gerwig em território nacional devido a uma cena em que um mapa mundo mostra que a China teria conquistado território marítimo no Mar da China Meridional que pertence atualmente ao Vietname.



Numa das cenas do filme que é protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling (no papel de Barbie e Ken, respetivamente) vê-se um mapa onde surge a "linha das nove raias", declarada unilateralmente pela China. A linha, em forma de U, consta em mapas chineses para ilustrar as suas reivindicações sobre trechos do Mar do Sul da China, que o Vietname considera como seus, e onde a China concedeu licenças para prospeção de petróleo.





Tópicos Vietname Pequim cinema

Esta não é a primeira vez que este mapa trava a apresentação de filmes no Vietname. O filme de animação Abominável, da DreamWorks, de 2019, não foi exibido nos cinemas da Malásia e do Vietname devido a uma cena na qual aparece um mapa que apoia as reivindicações de Pequim no Mar do Sul da China. Nos filmes, o mapa descreve grande parte daquelas águas, ricas em recursos naturais, como território chinês. O mesmo aconteceu com o filme da Sony Uncharted, em 2022.O filme Barbie estava agendado para estrear no Vietname a 21 de julho, data de estreia nos Estados Unidos, segundo o jornal Tuoi Tre. Mas o diretor do departamento de cinema vietnamita, Vi Kien Thanh, disse ao jornal que "não foi concedida licença para que o filme americano Barbie seja mostrado no Vietname já que contém a imagem ofensiva da linha das nove raias". Este departamento é responsável pelo licenciamento ou censura de filmes estrangeiros no Vietname.As reivindicações de Pequim sobre o Mar do Sul da China entram em conflito direto com as do Vietname, Malásia e outros governos asiáticos. O tribunal internacional de Haia não reconhece estas pretensões de Pequim, segundo uma decisão datada de 2016, mas a China não acatou esta decisão.Esta é a primeira vez que a famosa boneca tem direito a um filme com atores reais (depois de inúmeros filmes de animação em torno da personagem). A realização está a cargo de Greta Gerwig, realizadora de Lady Bird e Mulherzinhas, e o argumento foi escrito por Gerwig com Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story, etc.).