Pamela Anderson explica porque deixou de se maquilhar

Pamela Anderson revelou numa entrevista à revista Elle que depois de a amiga maquilhadora Alexis Vogel em 2019 devido ao cancro da mama decidiu deixar de usar maquilhagem.







REUTERS/Mario Anzuoni

O cabelo comprido loiro e a maquilhagem sexy tornaram-se a imagem de marca da estrela de Baywatch e Alexis Vogel sempre esteve por detrás dele. "Ela era a melhor e desde então, senti que, sem a Alexis, seria melhor não usar maquilhagem", partilhou Pamela Anderson.A atriz acaba por confessar que reduzir a sua rotina de beleza foi "libertador, divertido e um pouco rebelde", especialmente porque sentia que "toda a gente estava a utilizar grandes looks de maquilhagem".Este acaba por ser um passo natural na vida de Pamela Anderson que aos 56 anos fala do seu envelhecimento como uma jornada: "Acho que todos nós começamos a parecer um pouco engraçados quando envelhecemos. Tenho a necessidade de me rir de mim mesma quando me olho no espelho. É uma jornada".Já no início deste ano a atriz tinha referido, no podcast Armchair Expert with Dax Shepard , que estava ansiosa por parecer mais velha: "Quero deixar o meu cabelo ficar grisalho e natural, colocar o meu chapéuzinho de palha, não usar maquilhagem. Quero dizer que esse é o meu estado confortável".