Já pode ver o primeiro trailer do filme Barbie

A mais recente versão cinematográfica de Barbie vai chegar às salas de cinema em 2023 - mas já se pode ver o primeiro trailer.



O filme dirigido por Greta Gerwig e baseado no argumento escrito pela mesma e por Noah Baumbach e conta com Margot Robbie e Ryan Gosling como protagonistas. O elenco conta ainda com Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Rhea Perlman e Kingsley Ben-Adir.





A carregar o vídeo ... Barbie trailer

Margot Robbie afirmou numa entrevista ao Hollywood Reporter que o filme pretende trazer "algo que o espetador não sabia que queria" e que espera que o filme "provoque uma reflexão".Já Will Ferrell referiu que o filme consiste num "comentário incrível sobre o patriarcado masculino e as mulheres na sociedade".O filme passou por três roteiristas antes de Margot Robbie ter convidado Greta Gerwig para se juntar ao processo.Greta Gerwig estreou-se na direção de Lady Bird, que foi nomeado para cinco Óscares e, em 2019, dirigiu a adaptação de Little Women, que este nomeado para seis Óscares.O novo filme da Barbie chega aos cinemas em julho de 2023 e a Mattel já está a preparar mais uma versão de Polly Pocket, que vai ser escrita e dirigida por Lena Dunham e conta com Lily Collins como protagonista.Lena Dunham confirmou no final de outubro que ainda está a trabalhar no roteiro.