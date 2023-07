Filipinas autoriza exibição do filme “Barbie” após controvérsia com mapa

Os censores filipinos autorizaram a exibição do filme da Barbie nas salas de cinema do país, após terem pedido ao seu distribuidor de Hollywood para apagar as linhas de um desenho a cores vivas de um mapa-mundo que mostra como parte da China uma porção do Mar do Sul da China que reivindicado também pelas Filipinas.

Após ter analisado o filme duas vezes e de ter consultado os funcionários dos Negócios Estrangeiros e juristas, o Conselho de Revisão e Classificação do Cinema e da Televisão do Governo decidiu autorizar a sua exibição. O filme deverá estrear a 19 de julho.

A película começou a ser examinada na semana passada depois do Vietname a ter banido devido a cenas com um mapa que mostra a "linha das nove raias", que a China utiliza para justificar as suas reivindicações marítimas.

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional, apesar da contestação de outros países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas, a Malásia e o Vietname.

Após um exame "meticuloso" do filme, os censores filipinos convenceram-se de que o "mapa de banda desenhada" não representava a linha das nove raias. "Em vez disso, o mapa retratava o percurso da viagem de faz-de-conta da Barbie da Terra da Barbie para o 'mundo real', como parte integrante da história", afirmou a comissão de censura.

"Podem ter a certeza de que o conselho de censura esgotou todos os recursos possíveis para chegar a esta decisão, uma vez que não hesitámos no passado em sancionar cineastas, produtores e distribuidores por exibirem a fictícia 'linha das nove raias' nos seus materiais", acrescentam.

Numa carta dirigida ao senador filipino Francis Tolentino, que tinha criticado o filme por "violar os direitos dos pescadores filipinos", os censores afirmaram ter pedido ao estúdio de Hollywood Warner Bros para desfocar as linhas controversas do mapa.

Os censores mencionaram que as linhas desenhadas de "forma infantil" aparecem em vários locais do mapa em torno de massas de terra identificadas como Europa, América do Norte, América do Sul, África e Ásia, mas foram encontrados apenas oito traços à volta da "Ásia".

"Além disso, as Filipinas, a Malásia e a Indonésia não são visíveis no mapa", afirma a comissão na carta de 11 de julho. "Isto contrasta fortemente com os mapas encontrados nos filmes proibidos Abominável e Uncharted", acrescentam.

Greta Gerwig’s ‘BARBIE’ will be allowed to screen in the Philippines.



However, the scene showing the map may have to be blurred.



(Source: https://t.co/BVQBqWIxiB) pic.twitter.com/7FkRsH6dKQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2023

O porta-voz dos estúdios Warner Bros, referiu à revista norte-americano Variety que o mapa era apenas um "desenho infantil a lápis de cera" e "não se destinava a fazer qualquer tipo de afirmação".

Em 2016, um tribunal internacional em Haia decidiu contra as reivindicações chinesas no Mar do Sul da China, mas Pequim não reconheceu a decisão. A aprovação do filme da Barbie pelas Filipinas coincidiu com o sétimo aniversário de uma decisão internacional segundo a qual as reivindicações históricas da China sobre o Mar do Sul da China não têm base legal.