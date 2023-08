O grande quiz deste verão

Diferenças irreconciliáveis de vários casais famosos? Temos. Frases bombásticas ditas a respeito (ou despeito) de figuras políticas? Também. Um blockbuster feminista? Imagine: é verídico. A silly season está aí, de novo e como sempre, para alegrar o nosso verão. Os amores e desamores, os destinos preferidos para passar férias, as festas, os casamentos e os batizados – estes são os assuntos que enchem as páginas das revistas cor-de-rosa e as manchetes dos seus sites, sem falar das redes sociais. Acha que sabe o que se anda a passar no social nacional e estrangeiro. Faça já o teste.