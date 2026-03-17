Óscares: Um saco com brindes de luxo de €280 mil para estrelas

Massagens, lipoesculturas, viagens exóticas, branqueamentos dentários, consultas com um advogado especialista em acordos pré-nupciais ou cabeças de chuveiro - há de tudo na tradicional bolsa de ofertas para alguns dos nomeados aos óscares.

Mesmo que não ganhem a cobiçada estatueta dourada, os nomeados aos Óscares têm sempre um prémio, e este, sim, é garantido: a bolsa de brindes oferecida por marcas que querem associar os seus produtos à maior noite de Hollywood. Quem não ganhou o Óscar, na 98.ª edição, que decorreu na noite do último domingo, no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, EUA, não ficou de mãos a abanar.



Os nomeados podem levar uma valiosa bolsa de brindes

Conhecida como “Everybody Wins” (Toda a gente ganha), o tradicional e valioso saco de brindes é concebido pela empresa de marketing Distinctive Assets, que este ano reúne os produtos mais exclusivos de sempre. As empresas cedem os seus produtos, tendo como contrapartida que nomes como Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio ou Kate Hudson usem esses produtos, dando uma enorme visibilidade às marcas.

Prémio de consolação

Avaliada em mais de 320 mil dólares (cerca de 279 mil euros), a bolsa inclui uma cuidada seleção de artigos e experiências de luxo para mimar as grandes estrelas da noite. “Nunca se é demasiado rico ou célebre para não apreciar uma oferta”, garante, ao El País, Lash Fary, que há 24 anos é responsável pelo conteúdo das bolsas, ou melhor, das caixas, que são discretamente entregues – ou nas casas das pessoas ou nas suites dos hotéis onde ficam hospedados. Nem todos os participantes da gala são contemplados com este “prémio de consolação”. O grupo é criteriosamente selecionado e não vai além dos 25 convidados. Entre os destinatários estão o apresentador da cerimónia e os nomeados às principais categorias interpretativas: melhor ator, melhor atriz e os melhores atores secundários, além dos candidatos à melhor realização.

Este ano, Fary contou com muitas ofertas novas. Desde cremes de proteção solar, cosméticos e procedimentos estéticos, a malas de viagem, passando por viagens a destinos exóticos. Segundo a agência Reuters, os contemplados poderão escolher entre cinco experiências turísticas diferentes. Uma das opções consiste em desfrutar de uma estada numa luxuosa villa, na Playa Hermosa, na Costa Rica. A propriedade situada sobre uma colina junto ao oceano Pacífico, oferece vistas para quatro vulcões. Inclui chef e motorista privado. Outras das possibilidades é uma villa em Ibiza, com espaço para 16 pessoas, ou um retiro de bem estar no Sri Lanka, durante 10 dias, com terapeutas especializados e médicos aiurvédicos que supervisionarão a experiência. Para os que preferem apreciar auroras boreais, têm a opção Finlândia – onde ficarão instalados numa villa de luxo, com guias privados – e para os que não queiram sair dos Estados Unidos também há um retiro de bem estar, no sul da Califórnia.

Chá, tequila e pretzels com ouro comestível

Além das viagens, a bolsa inclui uma vasta seleção de cuidados de beleza, entre os quais diversos tipos de tratamentos faciais, uma sessão de lipoescultura, na Florida, 25 mil dólares (21700 euros) para gastar na consulta de um famoso cirurgião plástico de Manhattan, vouchers de spas e branqueamentos dentários, em Beverly Hills. A isto, junta-se cremes, tónicos, óleos corporais, fios dentários elétricos, suplementos vitamínicos, perfumes, protetores solares e outros produtos cosméticos de alta gama.

A parte gastronómica também não fica atrás, O pacote inclui xarope de acer, bebidas com CBD (relaxantes), águas minerais, diferentes tipos de chá, tequila, margaritas sem álcool, amêndoas, frutas desidratadas, produtos de marcas de canábis, bolachas e pretzels cobertos com chocolate negro e com ouro comestível. Um dos destaques é uma carteira vegana da marca Gunas, conhecida por produzir acessórios de luxo sem utilizar materiais de origem animal. Também há t-shirts, jogos de mesa, câmaras digitais, cabeças de chuveiro e outros serviços pouco habituais neste tipo de oferta – um cartão para criptomoedas, uma sessão fotográfica profissional e aconselhamento de uma empresa especializada em decoração de interiores. Mas a maior surpresa de todas é uma consulta com um prestigiado advogado matrimonial para elaborar um acordo pré-nupcial, válido nos Estados Unidos.