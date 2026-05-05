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Ciência & Saúde

A proteína que o pode matar

Lucília Galha
Lucília Galha 05 de maio de 2026 às 23:00

É pior que o colesterol mau, porque aumenta seis a sete vezes a probabilidade de um enfarte ou AVC. Não há ainda um fármaco que a consiga reduzir, mas já há ensaios em curso - e testar-se pode evitar o pior.

Recordemos o básico sobre o colesterol: há aquele que é considerado “bom”, que tem como função a limpeza das artérias e protege o coração (o HDL); e o “mau”, que leva à formação de placas de gordura que podem entupir as artérias. É o colesterol LDL que aumenta o risco de ter problemas cardiovasculares, como enfartes ou AVC. E se lhe disséssemos que, além deste, há outro componente do colesterol que é ainda mais perigoso? Chama-se lipoproteína (a) e tem “seis a sete vezes mais possibilidade de dar um evento aterosclerótico que o LDL”, diz à SÁBADO Manuel de Oliveira Santos, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

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