O segredo dos melhores líderes! O Ritmo!

Durante muito tempo, acreditou-se que sucesso nos negócios significava apenas uma coisa, velocidade, trabalhar mais horas, dormir menos, responder mais rápido, produzir mais, e honestamente, durante algum tempo isto resulta, até ao dia que não!

Ao longo dos anos, a trabalhar como mentor das pessoas mais poderosas, como Ceos, líderes, empresários e quadros de alta performance, decifrei um padrão de padrão silencioso que quase ninguém fala.

Muitos só sabem acelerar, mas poucos sabem operar em ritmo.

Durante muito tempo, acreditou-se que sucesso nos negócios significava apenas uma coisa, velocidade, trabalhar mais horas, dormir menos, responder mais rápido, produzir mais, crescer mais, como se intensidade permanente fosse sinónimo de liderança, e honestamente, durante algum tempo isto resulta, até ao dia que não!

Há fases em que o negócio exige exatamente isso, pressão máxima, execução agressiva, dias longos, decisões rápidas, é o período em que se entra em modo sobrevivência e tudo gira à volta de manter o movimento, onde não existe equilíbrio, existe apenas avanço, no entanto o problema é que muitas pessoas confundem uma fase necessária com um estilo de vida permanente. Os negócios, tal como a vida, não funcionam em linha reta, funcionam em ciclos, em estações e perceber os ciclos muda completamente a forma como alguém lidera, decide e cresce.

Existem líderes que apenas correm e existem os que ganham porque há uma diferença invisível que os separa, uns usam tempo e os que vencem, o ritmo.

Há duas formas de tempo:

A primeira, o tempo cronológico, linear, mecânico, horas, dias, calendários e o relógio.

A segunda, o momento certo, o timing, leitura do contexto, a capacidade de agir em sintonia com a estação certa.

Hoje, a maioria dos líderes vive prisioneira do tempo, contam horas trabalhadas, reuniões feitas, tarefas concluídas, medem produtividade pelo movimento, quanto mais fazem, mais sentem que estão a avançar, mas movimento não é domínio, porque nos negócios, tal como na vida, não funcionam apenas em tempo, funcionam em ritmo e quando se atinge a verdadeira maturidade empresarial percebe-se a diferença.

Há estações onde o ritmo exige aceleração, construção, expansão, ataque ao mercado, é a fase onde velocidade cria vantagem competitiva, tal como no verão, tudo cresce rapidamente, há energia, intensidade, impulso e nesta estação hesitar demasiado pode ser mais perigoso do que agir.

Mas o erro da maioria dos líderes, começa exatamente aqui, tentam transformar o verão em estado permanente.

Vivem num ciclo contínuo de pressão, urgência e crescimento forçado, como se desacelerar significasse perder terreno, como se parar para pensar fosse sinal de fraqueza, e aos poucos, deixam de operar em ritmo para operar apenas em reação. O problema é que ninguém sustenta guerra constante sem consequências, o corpo começa a pagar, a clareza mental desaparece, as decisões tornam-se emocionais e a pessoa continua ocupada, mas já não consegue distinguir o que é realmente importante, simplesmente está em movimento permanente, mas sem direção, tal como correr muito à procura do pôr do sol para Este, é só movimento.

É aqui que entra algo que muitos ignoram, o ritmo não é lentidão, ritmo é inteligência aplicada ao tempo.

Existe um momento para acelerar, mas existe também um momento para otimizar, para substituir esforço e slogans por sistemas, pressão por precisão, execução cega por estratégia. Os empresários mais inteligentes percebem que cada estação exige uma energia diferente. Há fases onde a prioridade é força, outras onde a prioridade é clareza. Há momentos para atacar mercado e momentos para reorganizar a estrutura, momentos para falar e momentos para observar, momentos para crescer rapidamente e momentos para consolidar silenciosamente.

Saber usar o ritmo exige consciência, porque o mundo atual recompensa barulho e não profundidade, celebra velocidade e não direção, e é aqui que muitos Ceo´s confundem atividade constante com progresso real.

Existe também a estação da redução, o período silencioso, a fase onde se abranda nos excessos, onde se recupera foco e se volta a ouvir o sinal no meio do ruído, não porque exista fraqueza, mas porque existe visão de longo prazo. Tal como um atleta não vive permanentemente em competição, um líder inteligente também entende que recuperação faz parte da performance e depois existe talvez a estação mais poderosa de todas, afastar-se. Afastar não é fugir, não é desistir, é criar distância estratégica, porque há momentos em que continuar demasiado próximo do problema destrói perspetiva, o empresário fica tão absorvido pela operação diária que deixa de conseguir ver padrões, tudo parece urgente, tudo parece prioritário e quando tudo é prioridade, nada é prioridade! Criar espaço devolve visão.

Muitas das melhores decisões não nascem no caos, nascem depois dele, quando existe silêncio suficiente para pensar sem pressão emocional, quando a mente deixa de apenas reagir e volta a conseguir interpretar.

Os grandes líderes não dominam apenas o tempo, dominam o ritmo! Sabem quando agir rapidamente, quando esperar, quando pressionar, quando recuar, quando aparecer e quando desaparecer temporariamente para regressar com mais clareza.

A liderança verdadeira não é intensidade constante, é domínio do ritmo, é perceber que cada estação exige uma postura diferente, que crescimento sem estrutura cria fragilidade, que velocidade sem direção cria desgaste e que o objetivo não é vencer um trimestre, é construir algo que consiga durar décadas.

Hoje, mais do que velocidade é o Ritmo, saber em que estação está e ter a disciplina e a estratégia certa para operar de acordo com ela, isto é a maturidade empresarial.

Não temos de ser insubstituíveis, mas temos de ser difíceis de substituir e deixar de tentar vencer todos os dias para começar a construir algo que consiga vencer durante anos.