Sábado – Pense por si

Cinema

Em noite de vitória nos Óscares, Sean Penn escolheu a Ucrânia e não foi à cerimónia

Vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário por "Batalha Atrás de Batalha" não compareceu à entrega das estatuetas. Segundo vários meios internacionais, tinha viajado para a Europa com planos de visitar a Ucrânia.

Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
Em noite de vitória nos Óscares, Sean Penn escolheu a Ucrânia e não foi à cerimónia
Tiago Neto 16 de março de 2026 às 08:31
É a terceira vez que o ator não comparece a uma cerimónia na qual está nomeado ao Óscar
É a terceira vez que o ator não comparece a uma cerimónia na qual está nomeado ao Óscar Richard Shotwell/Invision/AP

Na noite em que voltou a subir ao Olimpo de Hollywood, Sean Penn foi uma das ausências notáveis na cerimónia dos prémios da Academia. O ator norte-americano conquistou o Óscar de Melhor Ator Secundário pela sua interpretação no filme Batalha Atrás de Batalha, realizado por Paul Thomas Anderson, mas não marcou presença na cerimónia realizada em Los Angeles.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Óscares Óscar Cerimónia Sean Penn Ucrânia Hollywood Los Angeles New York Magazine
Artigos Relacionados
Menu shortcuts

Em noite de vitória nos Óscares, Sean Penn escolheu a Ucrânia e não foi à cerimónia