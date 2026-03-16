À 15.ª foi de vez: Paul Thomas Anderson bebeu finalmente o seu Martini depois de 14 anos a seco

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Depois de mais de uma década de nomeações sem vitória, o realizador venceu finalmente os Óscares com "Batalha Atrás de Batalha": Melhor Filme, Realização, Argumento e Montagem.
“What a night, guys. Let’s have a Martini. [Que noite, malta. Vamos beber um Martini]". Foi assim que Paul Thomas Anderson terminou o discurso mais aguardado da noite dos Óscares. A frase soou leve, quase improvisada, mas continha uma história inteira. Durante mais de uma década, Anderson foi um dos grandes nomes do cinema americano contemporâneo sem nunca ter levado para casa a estatueta.