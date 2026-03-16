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À 15.ª foi de vez: Paul Thomas Anderson bebeu finalmente o seu Martini depois de 14 anos a seco

Depois de mais de uma década de nomeações sem vitória, o realizador venceu finalmente os Óscares com "Batalha Atrás de Batalha": Melhor Filme, Realização, Argumento e Montagem.

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À 15.ª foi de vez: Paul Thomas Anderson bebeu finalmente o seu Martini depois de 14 anos a seco
Tiago Neto 16 de março de 2026 às 09:40
Anderson arrecadou os cobiçados Óscares por Melhor Filme e Melhor Realizador
Anderson arrecadou os cobiçados Óscares por Melhor Filme e Melhor Realizador John Locher/Invision/AP

“What a night, guys. Let’s have a Martini. [Que noite, malta. Vamos beber um Martini]". Foi assim que Paul Thomas Anderson terminou o discurso mais aguardado da noite dos Óscares. A frase soou leve, quase improvisada, mas continha uma história inteira. Durante mais de uma década, Anderson foi um dos grandes nomes do cinema americano contemporâneo sem nunca ter levado para casa a estatueta.

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