De Michael B. Jordan a Jessie Buckley: esta é a lista completa dos vencedores dos Óscares

Na edição em que "Pecadores" se tornou o filme mais nomeado da história, "Batalha Atrás de Batalha" venceu a categoria cimeira: Melhor Filme. Conheça aqui todos os vencedores.

De Michael B. Jordan a Jessie Buckley: esta é a lista completa dos vencedores dos Óscares
Gonçalo Correia 16 de março de 2026 às 02:54
Na sua primeira nomeação aos Óscares, Michael B. Jordan ganhou a desejada estatueta de Melhor Ator pelo desempenho em "Pecadores" Kevin Winter/Getty Images

Batalha Atrás de Batalha venceu a categoria mais desejada - Melhor Filme -, Jessie Buckley teve uma vitória esperada na categoria Melhor Atriz e Michael B. Jordan levou a estatueta de Melhor Ator, uma das mais imprevisíveis e difíceis de prever da noite. Esta é a lista completa dos vencedores da 98.ª edição dos prémios de Hollywood:

Melhor Filme

Bugonia

F1 – O Filme

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Vencedor - Batalha Atrás de Batalha

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sonhos e Comboios

Melhor Realizador

Vencedor - Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha)

Ryan Coogler (Pecadores)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Vencedor - Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz

Vencedora - Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator Secundário

Benicio del Toro (Batalha Atrás de Batalha)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Vencedor - Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha)

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Secundária

Vencedora - Amy Madigan (Hora do Desaparecimento)

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Batalha Atrás de Batalha)

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto

Foi Só Um Acidente

Vencedor - Valor Sentimental

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Melhor Argumento Original

Blue Moon

Foi Só Um Acidente

Marty Supreme

Valor Sentimental

Vencedor - Pecadores

Melhor Argumento Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Vencedor - Batalha Atrás de Batalha

Sonhos e Comboios

Melhor Filme de Animação

Arco

Elio

Vencedora - As Guerreiras do K-Pop

Little Amelie or the Character of Rain

Zootrópolis 2

Melhor Documentário

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Vencedor - Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbour

Melhor Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha

Valor Sentimental

Vencedor - Pecadores

Sonhos e Comboios

Melhor Montagem

F1 – O Filme

Marty Supreme

Vencedor - Batalha Atrás de Batalha

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Casting

Hamnet

Marty Supreme

Vencedora - Cassandra Kulukundis, “Batalha Atrás de Batalha”

O Agente Secreto

Pecadores

Melhor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Batalha Atrás de Batalha

Vencedor - Pecadores

Melhor Canção Original

Dear Me, (Diane Warren: Relentless)

Vencedora - Golden, (K-Pop Demon Hunters)

I Lied To You (Pecadores)

Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!)

Train Dreams (Sonhos e Comboios)

Melhor Som

Vencedor - F1 – O Filme

Frankenstein

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores

Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Vencedor - Avatar: Fogo e Cinzas

F1 – O Filme

Mundo Jurássico: o Renascimento

The Lost Bus

Pecadores

Melhor Design de Produção

Vencedor - Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores

Melhor Guarda-roupa

Avatar: Fogo e Cinzas

Vencedor - Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Pecadores

Melhor Caracterização

Vencedor - Frankenstein

Kokuho

Pecadores

The Smashing Machine: Coração de Lutador

A Meia-irmã Feia

