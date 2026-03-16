De Michael B. Jordan a Jessie Buckley: esta é a lista completa dos vencedores dos Óscares

Batalha Atrás de Batalha venceu a categoria mais desejada - Melhor Filme -, Jessie Buckley teve uma vitória esperada na categoria Melhor Atriz e Michael B. Jordan levou a estatueta de Melhor Ator, uma das mais imprevisíveis e difíceis de prever da noite. Esta é a lista completa dos vencedores da 98.ª edição dos prémios de Hollywood:
Melhor Filme
Bugonia
F1 – O Filme
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Vencedor - Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos e Comboios
Melhor Realizador
Vencedor - Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha)
Ryan Coogler (Pecadores)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Chloé Zhao (Hamnet)
Melhor Ator
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Vencedor - Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor Atriz
Vencedora - Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Valor Sentimental)
Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator Secundário
Benicio del Toro (Batalha Atrás de Batalha)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Pecadores)
Vencedor - Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha)
Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Secundária
Vencedora - Amy Madigan (Hora do Desaparecimento)
Elle Fanning (Valor Sentimental)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Batalha Atrás de Batalha)
Melhor Filme Internacional
O Agente Secreto
Foi Só Um Acidente
Vencedor - Valor Sentimental
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Melhor Argumento Original
Blue Moon
Foi Só Um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Vencedor - Pecadores
Melhor Argumento Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Vencedor - Batalha Atrás de Batalha
Sonhos e Comboios
Melhor Filme de Animação
Arco
Elio
Vencedora - As Guerreiras do K-Pop
Little Amelie or the Character of Rain
Zootrópolis 2
Melhor Documentário
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Vencedor - Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbour
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Valor Sentimental
Vencedor - Pecadores
Sonhos e Comboios
Melhor Montagem
F1 – O Filme
Marty Supreme
Vencedor - Batalha Atrás de Batalha
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Casting
Hamnet
Marty Supreme
Vencedora - Cassandra Kulukundis, “Batalha Atrás de Batalha”
O Agente Secreto
Pecadores
Melhor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Batalha Atrás de Batalha
Vencedor - Pecadores
Melhor Canção Original
Dear Me, (Diane Warren: Relentless)
Vencedora - Golden, (K-Pop Demon Hunters)
I Lied To You (Pecadores)
Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!)
Train Dreams (Sonhos e Comboios)
Melhor Som
Vencedor - F1 – O Filme
Frankenstein
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Sirât
Melhores Efeitos Visuais
Vencedor - Avatar: Fogo e Cinzas
F1 – O Filme
Mundo Jurássico: o Renascimento
The Lost Bus
Pecadores
Melhor Design de Produção
Vencedor - Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Melhor Guarda-roupa
Avatar: Fogo e Cinzas
Vencedor - Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Melhor Caracterização
Vencedor - Frankenstein
Kokuho
Pecadores
The Smashing Machine: Coração de Lutador
A Meia-irmã Feia