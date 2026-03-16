Coroação de Paul Thomas Anderson e política à porta: foi assim a grande noite dos Óscares

Timidez nos comentários sobre a atualidade da América e do mundo, "Batalha Atrás de Batalha" a superiorizar-se a "Pecadores" e noite agridoce para "O Agente Secreto" e "Marty Supreme": o filme da noite.

Pouca política, um deserto de alusões à atualidade americana ou global, discursos redondos q.b. - mas rápidos e comovidos - de agradecimento, velhos heróis desaparecidos (como Diane Keaton) recordados com emoção e alguns vencedores a destacarem-se. Foi assim a 98.ª cerimónia dos Óscares, que decorreu na noite deste domingo, 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Batalha Atrás de Batalha, filme de Paul Thomas Anderson, venceu o Óscar mais desejado - o de Melhor Filme - e Anderson, que ganhou Melhor Realizador, e Michael B. Jordan (Pecadores), Jessie Buckley (Hamnet), Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha) e Amy Madigan (Hora do Desaparecimento), enquanto atores, saíram a sorrir de uma noite em que Hollywood celebrou o cinema e se celebrou a si mesma. Ao contrário de Agente Secreto, que saiu de mãos a abanar na cerimónia, dada a vitória de Valor Sentimental, do cineasta norueguês Joachim Trier, como Melhor Filme Internacional e de Michael B. Jordan na categoria Melhor Ator, para a qual estava nomeado Wagner Moura.

As poucas incursões políticas nos discursos

Foi uma edição sem grandes percalços ou surpresas retumbantes. A maior das polémicas talvez tenha surgido de uma falta de comparência: aparentemente sem grande disponibilidade para participar em eventos festivos e celebratórios, Sean Penn não se dignou a deslocar-se ao Dolby Theatre, para subir ao palco e receber o Óscar de Melhor Ator Secundário.

Os momentos mais diretamente políticos surgiram na sequências das vitórias de filmes documentais. Em palco a receber o Óscar de Melhor Curta Documental, atribuído a All The Empty Rooms, filme duro sobre os quartos intocados de crianças que morreram devido à utilização de armas em escolas dos EUA, Joshua Seftel e Conall Jones, os produtores (Seftel é também o realizador), deram a palavra à mãe de uma criança de 9 anos que foi morta num tiroteio escolar em Uvalde, no estado do Texas. “A minha filha Jackie tinha 9 anos quando foi morta em Uvalde. A Jackie é mais do que uma manchete de jornal. É uma luz e é a nossa vida”, ouviu-se.

Já o Óscar de Melhor Documentário, entregue a Mr. Nobody Against Putin, filme sobre a propaganda e o controlo de informação na Rússia de Vladimir Putin durante estes anos de guerra com a Ucrânia, originou apelos pacifistas. David Borenstein, um dos realizadores, apontou: "Quando um Governo assassina pessoas nas ruas das nossas maiores cidades, quando não dizemos nada, quando os oligarcas tomam controlo dos media e de como produzimos e consumimos informação, enfrentamos uma escolha moral." Pavel Talankin, o outro cineasta responsável pelo filme, complementou: "Em nome do nosso futuro, em nome de todas as nossas crianças, parem imediatamente com estas guerras."

Também o apresentador e humorista Jimmy Kimmel aproveitou os poucos segundos em que esteve em palco a entregar os Óscares de melhores filmes documentais. Numa referência ao condicionamento político recente do programa The Late Show with Stephen Colbert, exibido pela CBS, apontou: “Ouvimos muito sobre coragem em eventos como este mas contar uma história que pode fazer com que sejas morto por a contar é que é verdadeira coragem. Como sabem, há países cujos líderes não apoiam a liberdade de expressão. Não posso dizer quais. Deixemos isso para a Coreia do Norte ou para a CBS.”

Depois, numa alusão ao documentário recente sobre a primeira-dama americana Melania Trump, Kimmel apontou: “Felizmente para nós há uma comunidade internacional de cineastas dedicados a contar a verdade, muitas vezes correndo grandes riscos para fazerem filmes que nos ensinam, denunciam a injustiça, que nos inspiram a agir… e também há documentários sobre passear pela Casa Branca a experimentar sapatos.” Foram pequenos lampejos de comentários interventivos, numa noite pouca dada à espuma destes dias.

Dois favoritos, um grande derrotado a correr por fora

Alguns previam, antes do início da cerimónia que a luta seria a dois, outros arriscavam que seria a três. À partida, Pecadores, filme de terror (e objeto híbrido, que mistura vários géneros) muito particular de Ryan Coogler parecia estar na pole position: filme com coisas a dizer sobre a América, e a história da América, com coisas a dizer sobre o racismo num momento tão particular da história (do mundo, com o crescimento da polarização e da direita radical, e dos EUA, também, com Trump de volta à Presidência), com críticas positivas e resultados de bilheteira que impressionam, não era só o filme mais nomeado desta edição, passou também a ser o filme mais nomeado da história dos prémios.

Batalha Atrás de Batalha, com um elenco sonante liderado por Leonardo DiCaprio, era o rival mais evidente: oportunidade para a Academia coroar finalmente nos Óscares Paul Thomas Anderson, que aos 55 anos é de forma relativamente consensual considerado um dos grandes cineastas da sua geração? Mas também Hamnet não podia ser excluído inteiramente das contas: apesar de ser apenas o sexto filme mais nomeado (atrás de Frankenstein, Marty Supreme e Valor Sentimental), os ingredientes estavam lá todos para surpreender: tema denso, filme emotivo, realizadora mulher (numa altura em que Hollywood tenta redimir-se das suas desigualdades históricas de género) e conceituada que venceu em 2021 Melhor Filme e Melhor Realizador com Nomadland, elenco afamado...

Nos últimos anos, quem vence o Óscar de Melhor Realizador tende a ser o cineasta do filme coroado com a estatueta de Melhor Filme. Não tem sido sempre assim, mas quase. Este ano, voltou a acontecer: Paul Thomas Anderson, que já fora nomeado por 14 vezes aos Óscares sem nunca vencer - com filmes como Boogie Nights - Jogos de Prazer, Magnólia, Haverá Sangue, Vício Intrínseco, Linha Fantasma e Licorice Pizza - esteve em palco a agradecer o prémio para melhor cineasta, em que concorria com Ryan Coogler (Pecadores), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Valor Sentimental) e Chloé Zhao (Hamnet) e regressou mais tarde para erguer o prémio cimeiro no final da noite.

Uma noite em cheio para Paul Thomas Anderson e para Batalha Atrás de Batalha, em contraponto com o serão agridoce de Pecadores - quatro estatuetas em 16 nomeações - e com as noites amargas de Hamnet (apenas uma estatueta conquistada) e sobretudo Marty Supreme: nove nomeações, nenhum prémio.

Um domínio que foi crescendo ao longo da noite

O domínio de Batalha Atrás de Batalha foi-se acentuando, gradualmente, como sinal do que poderia estar para vir ao longo da cerimónia. Só na primeira hora e meia de prémio, Sean Penn venceu Melhor Ator Secundário, Paul Thomas Anderson ganhou Melhor Argumento Adaptado (o filme parte, de forma muito livre, de um romance de Thomas Pynchon) e a nova categoria de Melhor Casting também caiu no colo da diretora de casting deste thriller político distópico, Cassandra Kulukundis.

Pecadores, por outro lado, começou a noite a ver cinco estatuetas escaparem, antes de ser distinguido com o Óscar de Melhor Argumento Original - que levou um nervoso Ryan Coogler a apresentar-se em palco advertindo que cresceu “em Oakland, na Califórnia, e nós conseguimos falar muito…”. A luta, que já se percebera que não iria ser a três, levava um favorito claro e não era o filme de Ryan Coogler, protagonizado por Michael B. Jordan.

Em palco a agradecer o Óscar de Melhor Argumento Adaptado - o seu primeiro depois de 14 nomeações sem vencer -, Paul Thomas Anderson agradeceu à família e falou sobre a narrativa do filme, uma caricatura distópica que opõe revolucionários desvairados e uma extrema-direita infiltrada no Governo e nas forças de segurança. “Escrevi este filme para os meus filhos, para lhes pedir desculpa pela confusão em que deixámos este mundo”, disse Anderson.

Pecadores viria a ganhar algumas estatuetas - além de Argumento Original, também Banda Sonora Original, Fotografia e Melhor Ator - mas não tantas como Batalha Atrás de Batalha, seis.

A noite de Sean Penn (um ausente presente), Michael B. Jordan e Jessie Buckley

Nas categorias de interpretação, a primeira semi-surpresa da noite chegou com a atribuição do Óscar de Melhor Atriz Secundária a Amy Madigan, pelo desempenho no filme de mistério e terror Hora do Desaparecimento, em que interpretou a personagem Gladys. A veterana atriz americana de 75 anos já tinha sido distinguida nesta temporada de prémios, em eventos como o Critics’ Choice Awards e os Actor Awards. Se existia favorita, era ela. Mas com Teyana Taylor (Batalha Atrás de Batalha), Elle Fanning (Valor Sentimental), Wunmi Mosaku (Pecadores) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental) como concorrentes, era difícil fazer previsões confiantes.

Seguiu-se, nas distinções de representação, o Óscar de Melhor Ator Secundário. Sean Penn, pela interpretação de Steven J. Lockjaw em Batalha Atrás de Batalha, e Stellan Skarsgaard, o Gustav Borg de Valor Sentimental, eram apontados como os favoritos - com Benicio Del Toro (Batalha Atrás de Batalha), Jacob Elordi (Frankenstein) e Delroy Lindo (Pecadores) a correr por fora. O Óscar viria a ser atribuído a Sean Penn, que já vencera estatuetas por papéis (então como protagonista) em Mystic River e Milk. Mas o ator de 65 anos não esteve no Dolby Theatre, este domingo, e não subiu a palco para receber o galardão.

Quem esteve foi Michael B. Jordan, que venceu a renhida categoria de Melhor Ator - para a qual estavam nomeados Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha), Wagner Moura (O Agente Secreto), Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Ethan Hakwe (Blue Moon). Todos seriam dignos vencedores mas o prémio distinguiu o papel duplo (interpreta dois irmãos gémeos) de Jordan em Pecadores, ele que nunca tinha sido sequer nomeado aos Óscares - mas já tinha protagonizado a trilogia Creed e feito filmes como Black Panther, num percurso de colaboração estreita, ao longo da carreira, com o realizador Ryan Coogler.

Num discurso emocionado, Jordan deixou o seu rol de agradecimentos, desde logo ao realizador e amigo: “Obrigado por me teres dado uma oportunidade e um espaço para me verem. Também te amo, irmão.” Depois, citou os atores negros a quem chamou os seus “antepassados”: Forest Whitaker, Denzel Washington, Sidney Poitier, Will Smith e Jamie Foxx. Numa Academia ainda há poucos anos acossada por movimentos críticos como o #Oscarssowhite (#Óscarestãobrancos), a vitória de Michael B. Jordan pareceu simbólica. A efusividade da resposta da plateia, pelo menos, assim o sugeriu.

Mais expectável era a vitória de Jessie Buckley como Melhor Atriz, pelo desempenho enquanto Agnes Shakespeare - mulher de William Shakespeare - em Hamnet. Favoritíssima ao prémio, Buckley surgiu ainda assim em palco emocionada, para agradecer a estatueta conseguida à sua segunda nomeação (concorreu ao Óscar de Melhor Atriz Secundária em 2022, com A Filha Perdida). Primeira atriz irlandesa a ganhar o Óscar de Melhor Atriz, Jessie Buckley agradeceu "a todas as mulheres incríveis que estão ao meu lado", referindo-se às restantes nomeadas: Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Dava-te um Pontapé), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renata Reinsve (Valor Sentimental) e Emma Stone (Bugonia).

A atriz, que foi mãe há oito meses, dirigiu-se à filha: "Amo-te e adoro ser a tua mãe. Mal posso esperar por descobrir a vida contigo." Acrescentou: "Hoje é Dia da Mãe no Reino Unido. Portanto, gostaria de dedicar isto ao caos extremamente belo que é o coração de uma mãe. Vimos todos de uma linhagem de mulheres que continuaram a criar contra todas as probabilidades. Obrigado por reconhecerem o meu desempenho neste papel. É a honra suprema. Nem consigo acreditar."

Na categoria de Melhor Filme de Animação, não houve também surpresas. Arco, Elio, Little Amelie or the Character of Rain e Zootrópolis 2 estavam nomeados, mas a escolha da Academia recaiu no filme (de longe) mais popular, As Guerreiras do K-Pop, um dos maiores fenómenos culturais de 2025 e que se tornou rapidamente o filme mais visto de sempre da Netflix.

A realizadora da produção da Netflix, Maggie Kang, visivelmente emocionada, sublinhou a importância daquele momento: “Para todos os fãs que nos trouxeram até aqui e para todas aquelas que se parecem comigo, lamento muito que tenha sido preciso tanto tempo para nos podermos ver em filmes como este. Isto é para a Coreia e para os coreanos em todo o mundo”. O filme conseguiria o bis nos prémios, vencendo o Óscar de Melhor Canção Original com Golden.