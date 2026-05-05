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3.050 contratos e €91 milhões para empresas com os mesmos donos nas Forças Armadas

Marco Alves
Marco Alves 05 de maio de 2026 às 23:00

A SÁBADO detetou milhares de contratos adjudicados a empresas que têm sócios em comum e que estão a operar no mercado militar como se fossem concorrentes. Marinha, Exército e GNR são os maiores clientes

Não foi um preço por aí além. Apenas €4.845,56 adjudicados pela Marinha para, segundo o que consta no portal Base dos contratos públicos, “reparação de câmaras frigoríficas e ar condicionado”. O serviço, datado de 2 de setembro de 2021, foi entregue à empresa Engifrio. O procedimento adotado foi consulta prévia, ou seja, e segundo o Código dos Contratos Públicos, quem contrata deve antes “convidar pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar proposta”, escolhendo depois a melhor. E assim fez a Marinha - além da Engifrio, foram convidadas a Engiparts e a Frontclim.

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