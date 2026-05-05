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Vida

Visitámos a primeira reserva natural privada do país

Susana Lúcio
Susana Lúcio 05 de maio de 2026 às 23:00

Situada em Figueira de Castelo Rodrigo, a reserva natural com mil hectares foi sonhada por um casal de biólogos e pretende regenerar a floresta e a fauna mediterrânica, em propriedades abandonadas há décadas, junto às escarpas do Vale do Côa.

Um potro, com uma semana de vida apenas, mama à sombra de um grande sobreiro. É uma das três crias que nasceram este ano numa das manadas de garranos, a raça ibérica de cavalos em risco de extinção, que percorrem o território da primeira área protegida privada no País, a .

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