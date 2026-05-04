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Morreu Paulo Mirpuri, empresário e fundador da extinta Air Luxor

Lusa 07:29
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Paulo Mirpuri "ajudou a moldar a indústria da aviação, contribuiu para investigação médica significativa e apoiou expedições que levaram à descoberta de novas espécies e a uma compreensão mais profunda do planeta".

O empresário e médico Paulo Mirpuri, líder do grupo familiar Mirpuri e um dos fundadores da extinta companhia aérea Air Luxor, morreu no sábado, segundo o jornal Económico, informação confirmada esta noite pela Fundação Mirpuri.

Paulo Mirpuri, presidente dono da companhia aérea Hifly
Paulo Mirpuri, presidente dono da companhia aérea Hifly Direitos Reservados

Numa nota publicada na página de Facebook da fundação, é partilhada "a notícia profundamente triste do falecimento" de Paulo Mirpuri, que "inspirou tantas pessoas".

"A forma como viveu, com coragem, determinação e um desejo constante de fazer mais e melhor, deixou uma marca em todos aqueles que cruzaram o seu caminho", lê-se na nota da fundação Mirpuri.

Destaca que Paulo Mirpuri "ajudou a moldar a indústria da aviação, contribuiu para investigação médica significativa e apoiou expedições que levaram à descoberta de novas espécies e a uma compreensão mais profunda do planeta".

Empresário, piloto e médico, Paulo Mirpuri foi líder do grupo familiar Mirpuri, ligado sobretudo ao setor da aviação.

Foi um dos fundadores da extinta Air Luxor e era atualmente presidente da Hi Fly, companhia especializada no aluguer de aeronaves e operações "wet lease", ou seja, aluguer de aviões com tripulação.

Licenciado em medicina pela Universidade Nova de Lisboa, dedicou-se posteriormente à aviação comercial, tendo fundado a Air Luxor em 1988 e, após a insolvência da companhia aérea, a Hi Fly em 2006.

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