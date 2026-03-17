Quem é Ludwig Göransson, o compositor sueco que mistura géneros musicais e já ganhou três Óscares?

Conquistou no domingo a sua terceira estatueta e está agora a preparar a música de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan.

Na 98.ª cerimónia dos Óscares o compositor sueco Ludwig Göransson foi distinguido com a estatueta dourada pela banda sonora de Pecadores. Antes disso, já tinha recebido o mesmo galardão pela música dos filmes Black Panther e Oppenheimer, e em 2025 foi confirmado como compositor de A Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan, com estreia prevista para julho.

Durante o discurso, Göransson agracedeu ao pai, por ter despertado nele o interesse pela música, e elogiou Ryan Coogler, o realizador de Pecadores, com quem já trabalha há vários anos. "Quando eu tinha sete anos, ele [o pai de Ludwig Göransson] colocou uma guitarra nos meus braços e adorei. Foi a guitarra que me trouxe para os EUA e que me trouxe até um dos melhores contadores de histórias de sempre, Ryan Coogler".

No total, o filme de terror foi premiado com quatro Óscares (Melhor Ator, Melhor Argumento Original, Melhor Fotografia e Melhor Banda Sonora) e bateu recordes por ter recebido 18 nomeações. Na categoria de Melhor Banda Sonora Original concorriam também os compositores dos filmes Bugonia (Jerskin Fendrix), Frankenstein (Alexandre Desplat), Hamnet (Max Richter) e Batalha atrás de Batalha (Jonny Greenwood).

A banda sonora de Göransson junta elementos do blues, hip hop e folk, e foi composta em grande parte numa guitarra ressonadora Dobro de 1932, a mesma que o personagem Sammie utiliza no filme. "Comprei-a em Los Angeles pouco antes das filmagens, porque o filme se passa em 1932 e esta Dobro incrível é de 1932", disse, em declarações ao Deadline.

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Conhecido por misturar música clássica com sonoridades eletrónicas e outros géneros musicais, o compositor sueco, de 41 anos, nasceu na cidade de Linköping e teve o primeiro contacto com a música ainda durante a infância. "Estou sempre a tentar experimentar e combinar instrumentos diferentes (...), estilos musicais diferentes e estilos de produção diferentes", dizia, em entrevista ao site The Talks, em 2019.

Göransson também participou na composição da banda sonoras de filmes e sagas como A Última Paragem, Creed, Venom, Black Panther, Tenet, Oppenheimer e The Mandalorian. Além disso, colabora com o cantor norte-americano Childish Gambino (nome artístico de Donald Glover), tendo sido um dos responsáveis pela produção da canção vencedora de quatro Grammys This Is America e pelos discos Because the Internet e Awaken, My Love!.