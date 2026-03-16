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Jimmy Kimmel foi o sal e a pimenta na noite do cinema: nem Trump e Melania escaparam

O humorista voltou a mirar o presidente americano gozando com o documentário da primeira dama e deixou duras críticas à decisão da CBS de cancelar o programa de Stephen Colbert.

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Edição de 10 a 16 de março
Jimmy Kimmel foi o sal e a pimenta na noite do cinema: nem Trump e Melania escaparam
Tiago Neto 16 de março de 2026 às 11:43
Kimmel apresentou dois prémios durante a cerimónia de domingo
Kimmel apresentou dois prémios durante a cerimónia de domingo Chris Pizzello/Invision/AP

Numa noite em que Hollywood preferiu falar de cinema em vez de política, Jimmy Kimmel fez o contrário. Convidado a apresentar dois dos prémios da noite – os Óscares de documentário – o apresentador e humorista trouxe para o palco do Dolby Theatre aquilo que muitos meios internacionais descreveram como um dos momentos mais satíricos da cerimónia, com piadas dirigidas a Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e até à cadeia televisiva CBS.

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